18 marzo 2021 a

Kiev, 18 mar. - (Adnkronos) - La Roma si qualifica per i quarti di finale di Europa League. Dopo la vittoria per 3-0 conquistata in casa, i giallorossi si impongono anche in trasferta per 2-1 contro lo Shakhtar Donetsk in un match disputato allo stadio Olimpico di Kiev. Per i capitolini doppietta di Borja Mayoral, a segno al 48' e al 72', di Junior Moraes al 59' il momentaneo pari.