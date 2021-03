Vela: Tronchetti Provera, 'Luna Rossa più brava in partenza, è ancora tutto da giocare'

15 marzo 2021 a

Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - "E' ancora tutto da giocare, i nostri hanno dimostrato di essere più bravi in partenza, dove spesso le regate si decidono e lo svantaggio sarà solo uno stimolo in più". L'amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, commenta così la situazione dell'America's Cup che vede Luna Rossa in svantaggio 5-3 nei confronti di team New Zealand.

"C'è comunques grande soddisfazione per come il nostro team si sta impegnando in queste regate, stanno dando una bella immagine per l'Italia -aggiunge Tronchetti Provera a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento-. Tutti gli italiani si riconoscono in questa avventura e sono orgogliosi di Luna Rossa. Una storia fatta di lavoro serio con alle spalle un imprenditore di grande spessore come Patrizio Bertelli. Gran parte del risultato è stato raggiunto, in ogni caso è stata un'avventura da lode, il voto lo daranno il vento e il mare".

L'ad di Pirelli conferma l'impegno per il prossimo assalto all'America's Cup: "Bertelli ha già detto che continuerà e io, se sarà possibile, lo seguirò perché Prada e Luna Rossa meritano fiducia e supporto".