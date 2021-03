Pd: Epifani, 'Letta autorevole, insieme apriamo dialogo per ricostruzione'

11 marzo 2021 a

Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Guardiamo con attenzione e rispetto al travaglio che stanno vivendo. Da parte nostra c'è l'urgenza di superare la frammentazione, ricostruendo un campo largo, che è l'unico modo per essere competitivi con il centrodestra. Possiamo andare avanti con partitini che valgono il 2-3 per cento e che si dividono su qualsiasi cosa?". Lo dice Guglielmo Epifani, al Foglio, parlando del Pd.

"Il profilo delle persone, la loro storia e autorevolezza sono importanti. Ma altrettanto importanti sono i nodi da affrontare: se l'obiettivo è ricostruire un grande partito di centrosinistra, abbiamo bisogno di un contenitore che faccia veri congressi, abbia sedi di discussione e definisca una carta di diritti e doveri delle minoranze. Poi c'è il tema delle alleanze: il Pd è stimato intorno al 13-14 per cento. Si pone per tutti il problema del rapporto e dell'accordo con il M5s, con cui secondo me abbiamo governato bene", spiega il deputato di Leu e ex segretario Pd.

"Appena avremo di fronte a noi la decisione che il Pd prenderà, è nostro interesse aprire col nuovo segretario un dialogo per affrontare insieme questa fase di ricostruzione", dice tra l'altro Epifani.