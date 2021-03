09 marzo 2021 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Io voglio un Pd che sia grande e inclusivo aperto a sinistra ma anche a forse più moderata. E per me anche i 5 Stelle sono un possibile alleato futuro per battere la destra e se Conte -con cui ho lavorato molto bene - può fare bene al M5S per evitare che si divida troppo e si rafforzi, ma il Pd non è satellite di nessuno". Lo dice Stefano Bonaccini a Cartabianca su Rai3.