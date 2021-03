8 marzo: Maiorino (M5S), 'entusiasmo per parole Grillo, sistema da cambiare radicalmente'

07 marzo 2021 a

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "La struttura della società occidentale è costruita attorno al prototipo dell'uomo maschio adulto e questa pandemia ci ha messo di fronte al fallimento di questo modello culturale, oltre a far emergere tutte le contraddizioni di un sistema che va cambiato alla radice. Per questo non posso che accogliere con grande entusiasmo le parole di Beppe Grillo, che come sempre vede lontano, esattamente come sono in grado di fare le donne, da sempre abituate a programmare, ad avere cura delle generazioni future, a non lasciare indietro i più fragili, ad avere un approccio inclusivo e a mediare, invece di distruggere”. Lo afferma la senatrice e capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Femminicidio, Alessandra Maiorino.

“Questa emergenza economica e sociale –aggiunge- rischia di portare indietro le lancette del tempo e scaricare il peso di questa crisi inedita proprio sulle donne e ridurre le conquiste che, con grande fatica, hanno ottenuto. Ma se avremo il coraggio di adottare una prospettiva femminile sulle cose, allora avremo la possibilità di compiere un vero salto in avanti e proiettarci nel futuro”.