Iveco: Meloni, 'proposta Fdi golden power ora di tutto centrodestra'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Siamo lieti che 40 giorni dopo la nostra tempestiva denuncia, tutto il centrodestra si associ alla nostra richiesta di porre la 'golden power' sulla ipotesi di vendita Iveco alla Cina a tutela del lavoro italiano". È quanto dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Su questo con FdI avevamo presentato al Senato una interrogazione urgente già il 26 gennaio e ora, finalmente, prima il governo con la dichiarazione del ministro Giorgetti e della Lega ieri, e Forza Italia oggi, ci danno ragione schierandosi anche loro a difesa della produzione e del lavoro italiano. Nella interrogazione si invitava l'esecutivo a 'ricorrere al golden power per tutelare un asset strategico così importante anche per la filiera industriale già messa a dura prova dalla vendita di FCA a Peugeot' e a 'predisporre l'intervento di Cassa depositi e prestiti ove CNH intendesse comunque procedere alla vendita del gruppo Iveco'. Questa è la dimostrazione di cosa Fratelli d'Italia intenda per una opposizione patriottica e di un comune sentire con le altre forze del centrodestra sui temi vitali per la Nazione", conclude la leader di Fdi.