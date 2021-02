Covid: scontro Lucarelli-Parisi su no-vax, 'vorrei virus che mangiasse organi', 'tuo virus è l'odio'**

26 febbraio 2021 a

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Botta e risposta con scintille su Twitter tra Selvaggia Lucarelli e Heather Parisi sui 'no-vax'. La giornalista di Tpi ha infatti scritto un post un po' 'pulp' per manifestare il suo dissenso verso la categoria indicata generalmente con il termine 'no-vax': "Madonna come vorrei un virus che ti mangia gli organi in dieci minuti riducendoti a una poltiglia verdastra che sta in un bicchiere per vedere quanti inflessibili no-vax restano al mondo", ha scritto la Lucarelli.

A stretto giro, è arrivata la replica dell'ex ballerina: "Questo virus esiste già. Si manifesta in forme diverse come odio, fanatismo, intolleranza e settarismo. Distrugge i neuroni del cervello di chi lo diffonde e ne annienta l'animo umano. Non devi andare a cercarlo lontano. Ne profondi a piene mani giornalmente", ha scritto Heather citando il tweet della Lucarelli.