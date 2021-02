Covid: Bertolaso, 'in Lombardia ridurremo scorte vaccini, dobbiamo correre'**

24 febbraio 2021 a

Milano, 24 feb .(Adnkronos) - La Lombardia, che oggi è circa al 70% delle somministrazioni rispetto alle dosi ricevute, aumenterà la percentuale di iniezioni, riducendo le scorte che si devono tenere per la seconda dose. E' l'idea di Guido Bertolaso, ai vertici del comitato guida per la campagna vaccinale della Regione.

"Non possiamo vaccinare tutti, perché non abbiamo i vaccini a sufficienza. Ma questo non è un alibi, molti in Italia lo fanno ma noi non ci rifugiamo dietro a questa situazione, stiamo andando ventre a terra, riducendo le scorte che dovremmo tenere per sicurezza, secondo le indicazioni", afferma in conferenza stampa.

"Abbatteremo - continua - la percentuale di scorte disponibili, perché pensiamo che si debba intervenire immediatamente. Bisogna fare e correre di più".