Firenze: recuperato cadavere in Arno, in corso identificazione da parte dei carabinieri

Firenze, 23 feb. - (Adnkronos) - Un cadavere è affiorato dalle acque del fiume Arno in un tratto alla periferia di Firenze. Intorno alle ore 8.30 di questa mattina, un passante ha segnalato al 112 la presenza di un cadavere in Arno, in corrispondenza di via della Funga, nel quartiere di Rovezzano. Il corpo, recuperato dai vigili del fuoco, è di un uomo dell'età apparente di 60/70 anni, al momento non ancora identificato. La salma è stata trasportata all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale di Careggi per gli accertamenti autoptici. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Rovezzano.