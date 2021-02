Pd: Zingaretti, 'Congresso? Dibattito su identità va riaperto, le forme le decideremo'**

23 febbraio 2021 a

Roma, 23 feb (Adnkronos) - "Nella prossima Assemblea nazionale decideremo. Non c'è dubbio, va riaperto il dibattito sul futuro dell'Italia e sull'identità del Pd. Sono scelte fondamentali. Oggi lo possiamo fare a testa alta. Molti dimenticano che il dibatto sul Pd nel 2018 era scioglimento sì o no". Lo ha detto Nicola Zingaretti a radio Immagina a proposito delle richieste di un Congresso del Pd.

"Io farò di tutto perchè il dibattito sia libero, le forme le decideremo, c'è lo Statuto e l'Assemblea è sovrana ma non drammatizzerei questa discussione", ha spiegato il segretario del Pd sottolineando che "possiamo discutere politicamente di come andare avanti ma sapendo che l'ordine del giorno è come essere più forti".