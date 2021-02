19 febbraio 2021 a

Melbourne, 19 feb. (Adnkronos) - Il russo Daniil Medvedev è il secondo finalista degli Australian Open dove sfiderà il numero uno al mondo Novak Djokovic. Medvedev, numero 4 del seeding, conquista la sua seconda finale in uno Slam dopo aver superato in semifinale in tre set il greco Stafanos Tsitsipas, numero 5 del mondo, con il punteggio di 6-4, 6-2, 7-5 in due ore e 9 minuti di gioco.