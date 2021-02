19 febbraio 2021 a

Roma, 19 feb (Adnkronos) - "Anche Bettini, in un'analisi in parte condivisibile sul Foglio, sbarca su #Marte e chiede una discussione vera nel #Pd. Bene. Ora per coerenza cambiamo modo di fare politica. Non vogliamo chiamarlo congresso? Chiamiamolo big bang, ma facciamolo". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Tommaso Nannicini.