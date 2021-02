Musica: il 12 marzo esce 'Tribù Urbana', il nuovo album di Ermal Meta

16 febbraio 2021 a

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Esce venerdì 12 marzo su etichetta Mescal distribuito da Sony Music 'Tribù Urbana', il nuovo album di inediti di Ermal Meta, già disponibile in pre-order e contenente 11 brani inediti, tra cui ' Un milione di cose da dirti', brano in gara al 71° Festival di Sanremo, e il singolo attualmente in radio, 'No Satisfaction'. 'Tribù Urbana' evidenzia il livello di scrittura dell'artista, sia che si concentri sui sentimenti, sia che rivolga uno sguardo ampio a quanto ci circonda guardando negli occhi uno ad uno i componenti della tribù urbana, attraverso suoni e parole che diventano i colori distintivi di questo nuovo progetto di Ermal Meta.

L'artista è in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano 'Un milione di cose da dirti' (testo di Ermal Meta, musica di Ermal Meta e Roberto Cardelli), una canzone d'amore, una "semplicissima canzone d'amore", dal sound essenziale, pochi accordi per raccontare qualcosa di personale ma capace di risuonare anche a livello universale. Ermal torna sul palco di Sanremo dopo aver trionfato nel 2018 con il brano 'Non mi avete fatto niente', cantato insieme a Fabrizio Moro e presentato anche all'Eurovision Song Contest a Lisbona. L'anno precedente, Ermal era già salito sul podio del Festival di Sanremo con il brano 'Vietato Morire', vincendo anche il Premio della Critica Mia Martini e il Premio per la miglior cover (per la sua interpretazione di “Amara Terra Mia”).

Attualmente è online il video ufficiale di 'No Satisfaction' al link https://youtu.be/1iM_eAHdC4Y. Il video sposa la stessa filosofia del brano; l'essere o l'apparire da sempre divide l'umanità e impegna filosofi e talk show più o meno accreditati, come spesso ci si sente, non sempre a proprio agio, con occhi che vedono ma non guardano. La regia di Andrea Folino mette a nudo sia il protagonista che le persone che lui incrocia nel suo cammino che si riempie di dubbi ad ogni passo.