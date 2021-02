Ex Ilva: sindacati, sciopero il 24 in assenza di convocazione ministeriale**

10 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "In assenza di una convocazione ministeriale che faccia chiarezza sul futuro occupazionale, ambientale e industriale del gruppo ArcelorMittal, Fim, Fiom, Uilm, Ugl proclamano 24 ore di sciopero per la giornata del 24 febbraio 2021". E' quanto si legge in una nota congiunta dei sindacati di Taranto al termine del consiglio di fabbrica convocato da ArcelorMittal per illustrare il piano industriale presentato a Roma il 12 gennaio 2021 alle segreterie nazionali.

Il sindacato preso atto della modifica organizzativa unilaterale da parte dell'azienda "che comporterebbe di fatto un esubero strutturale e modifiche ai vigenti accordi integrativi", ha abbandonato il tavolo di confronto vista l'indisponibilità di ArcelorMittal ad entrare nel merito delle rivendicazioni sopra riportate. "Per tali ragioni e vista l'assenza di Invitalia e del quadro governativo, ancora incerto - sottolineano-, riteniamo non più rinviabile un cambiamento radicale della gestione della fabbrica, a partire dalle relazioni industriali che continuano ad essere completamente assenti e oltretutto operano in maniera unilaterale".