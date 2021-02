Calcio: Coppa Italia, l'Inter non va oltre lo 0-0 con la Juve, bianconeri in finale

09 febbraio 2021 a

Torino, 9 feb. (Adnkronos) - La Juventus di Andrea Pirlo riesce a contenere l'Inter di Antonio Conte nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia e si è guadagnato un posto in finale. Ai bianconeri dopo il 2-1 ottenuto a Milano, è bastato lo 0-0 in casa contro i nerazzurri per potersi giocare l'ultimo atto della Coppa Nazionale, per la 19esima, contro la vincente della sfida tra Atalanta e Napoli. L'Inter nonostante una gara giocata prevalentemente in attacco non è riuscita a sbloccare il risultato, rischiando poi anche il ko ma Handanovic si è opposto alla grande su Ronaldo. Per la sfida Conte perde per squalifica Vidal e Sanchez ma ritrova Hakimi e Lukaku a cui restituisce una maglia da titolari. A centrocampo trova posto Eriksen che ha vince il ballottaggio con Gagliardini mentre a sinistra va Darmian, preferito a Young. Nella Juve Pirlo cambia una sola pedina rispetto alla gara d'andata: inserisce a destra in difesa Danilo, alzando Cuadrado a centrocampo. Il sacrificato è McKennie.

Nel primo tempo i nerazzurri hanno avuto tre buone occasioni, due con Lautaro, che ha svirgolato però due tiri da favorevole posizione, e una da Lukaku che al 25' ha messo a lato da pochi passi con la pancia una punizione-cross di Eriksen. Bene gli affondi di Hakimi ma l'esterno è stato poi poco assistito in zona gol. La Juve nella prima frazione ha badato più a gestire che ad offendere, rendendosi pericolosa solo nel finale con Ronaldo che all 42' va via in area sulla sinistra e calcia di sinistro sul primo palo ma Handanovic si oppone con i piedi.