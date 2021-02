Milano: rubano una bicicletta, due arresti

06 febbraio 2021 a

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - Due cittadini di origine cingalese sono stati arrestati ieri a Milano dalla polizia per il reato di furto aggravato in concorso. In mattinata una pattuglia della Squadra Volanti, percorrendo via Scalabrini, è stata fermata da un uomo, il quale indicava agli agenti due persone che camminavano a passo spedito in direzione di piazza Camerlata.

Il cittadino riferiva di averli visto rubare una bicicletta pochi istanti prima, dopo aver distrutto a calci il cavo antifurto che la bloccava a un palo della segnaletica stradale. Il suo intervento li ha fatti desistere: hanno rimesso a posto la bici e sono scappati.

Per i due, di 22 e 25 anni, rintracciati dai poliziotti è scattato l'arresto. Per uno dei due, richiedente asilo, è stato notificato il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza. Al momento sono in corso accertamenti per risalire al proprietario della bicicletta, una mountain bike.