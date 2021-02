Consumi: Visco, 'successo campagna vaccinazione fondamentale per ripresa'

06 febbraio 2021 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "La spesa per consumi è frenata dai timori di contagio, oltre che da ragioni precauzionali di ordine economico". Così il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo primo intervento dell'anno, in occasione dell'Assiom Forex, citando le indicazioni emerse dai sondaggi condotti da Bankitalia alla fine di novembre. Si tratta di indicazioni che, oltre a confermare "l'importanza di un rafforzamento, ampio e duraturo, dei presidi sanitari", dice ancora Visco, "suggeriscono che il pieno successo della campagna di vaccinazione sarà fondamentale per la stabilità della ripresa".

Come emerso dai sondaggi, spiega il governatore, "sono aumentati i nuclei familiari che prevedono di spendere meno del proprio reddito annuo nei prossimi dodici mesi; le aspettative di risparmio interessano anche una quota non piccola (dell'ordine del 20 per cento) delle famiglie che si attendono una riduzione del reddito. Nell'arco del mese - continua il numero uno di Palazzo Koch - circa l'80 per cento delle famiglie aveva speso meno per servizi di turismo e ristorazione rispetto al novembre del 2019, e aveva diminuito la frequenza degli acquisti in negozi di abbigliamento; due terzi avevano ridotto la spesa per i servizi di cura della persona. La flessione dell'insieme di queste voci di consumo ha interessato in misura maggiore le regioni più esposte alla diffusione dell'epidemia", dice ancora Visco.