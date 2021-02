Fotografi: è morto Pepi Merisio, il fotografo di Paolo VI e della civiltà contadina** (2)

03 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Merisio ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti tra i quali: New talent of Popular photography (New York, 1963), Premio Fermo Reportage Fotografico (Fermo, 1963), Premio Nazionale Fotoreporter italiani (Milano, 1964), Premio Internazionale Fotogiornalismo (Genova, 1965). Nel 1988 è stato nominato Maestro della Fotografia Italiana dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Nel 1989, insieme a Fulvio Roiter e a Gianni Berengo Gardin, rappresentò l'Italia nel volume commemorativo dei 75 anni della Leica. Più di cento i volumi fotografici pubblicati a sua firma.nel 2007 la Fiaf ha dedicato Merisio il volume "Grandi autori".

Nel 2008 il Ministero degli Affari Esteri ha incaricato il grande maestro bergamasco di allestire la mostra fotografica "Piazze d'Italia" da esporre nelle principali capitali europee e nel 2011 è stato invitato alla 54esima Biennale di Venezia.