Caffè Borbone e Serim insieme in tutte le aree break contactless del Comune di Milano

(Milano, 27 gennaio 2021) - Grazie alla partnership tra Caffè Borbone e Serim, la pausa di qualità passa attraverso sicurezza, ecosostenibilità e innovazione.

L'emergenza Covid ha messo in luce tematiche di primaria importanza come la sicurezza e la salute, in questo momento oggetto di grande attenzione, soprattutto in riferimento al settore del food&beverage.

Caffè Borbone, azienda da sempre attenta a tali tematiche, si prodiga in maniera diretta, attraverso partnership con realtà che condividono le stessa vision. Non è dunque un caso il consolidamento della collaborazione con Serim, azienda tra le top ten del vending italiano, per una pausa sicura, ecosostenibile e tech in tutte le aree break del Comune di Milano.

Il progetto è stato avviato con l'installazione delle prime vending machine brandizzate Borbone presso uffici di piccole dimensioni, ma anche dipartimenti e locazioni importanti saranno teatro di nuove aree break costituite da distributori automatici di ultima generazione per rispondere alle necessità al centro di tale operazione: sicurezza per l'utenza e qualità.

Bruno Mazzoleni, Presidente Serim, presenta il progetto: “Numerose locazioni saranno Contactless, prevedendo sistemi di pagamento digitali con Carte, app e smartpayment per minore interazione con le vending machine e una forte riduzione di utilizzo di contanti. Oltre a sicurezza e qualità del servizio c'è un'opportunità in più per la nostra utenza: ottenere il Cashback di Stato”.

Caffè Borbone ha sempre investito nel settore del Vending, tanto da dedicargli uno spot televisivo e da creare un'intera linea di prodotto con l'obiettivo di smontare l'idea -errata- che un caffè al distributore non possa essere buono come quello del bar.

Così ha commentato l'iniziativa il direttore marketing di Caffè Borbone, Mario De Rosa: “Il vending è un settore sul quale Caffè Borbone ha sempre puntato, mirando su miscele di altissima qualità capaci di competere con l'espresso delle caffetterie. Un impegno costante non solo dal punto di vista della produzione, ma anche da quello della comunicazione. Infatti, siamo talmente certi della qualità del nostro prodotto che abbiamo ritenuto giusto personalizzare le grafiche con la creatività di Caffè Borbone per fidelizzare gli appassionati della pausa di qualità, che da anni scelgono il nostro caffè”.

Uniti nella stessa vocazione di sostenibilità ambientale, le due aziende condividono il principio promosso anche dal Comune di Milano di abbassare l'impatto ambientale: la plastica monouso lascia spazio a bicchieri in carta e paletta in legno.

Serim pone attenzione da sempre su salute e sana alimentazione, nasce così il sostegno al Progetto EAT Pocket, con il supporto dei medici e nutrizionisti del Gruppo San Donato, per promuovere uno stile di vita sano, selezionando accuratamente snack e drink con valori nutrizionali equilibrati e a basso contenuto di grassi.

La strada della sostenibilità s'imbocca anche puntando su prodotti di qualità, riducendo le emissioni, facendo attenzione ai consumi energetici, introducendo tecnologie all'avanguardia, e non in ultimo, scegliendo fornitori certificati e rispettando i valori etici.

Un'operazione questa a cura di Serim e Caffè Borbone, che non tralascia nulla e volta a dare sempre più valore a un break di alta qualità, ma soprattutto sicuro, ecosostenibile e salutare.

Serim - take your time

Serim è un'azienda italiana specializzata nella distribuzione automatica di alimenti e bevande, nasce nel 1979 da una società di mense del milanese, volta ad espandere il proprio business. Bruno Mazzoleni allora ventisettenne ed oggi Presidente della società, con tanta energia, esperienza tecnica e una formazione commerciale cominciò l'impresa in un percorso di crescita lenta ma solida, plasmata sul motto “costruire e consolidare”. Passo dopo passo è stato creato un team di collaboratori affiatato ed entusiasta, sempre più giovane e competente. Oggi a 40 anni dalla nascita con oltre 100 milioni di consumazioni erogate ogni anno è leader nel settore del Vending, e può contare su una divisione Bar, oggi costituita da 60 gestioni e una divisione catering. Forte di una filosofia aziendale basata sulla ricerca, Serim garantisce ai suoi clienti un servizio volto a soddisfare ogni tipo di esigenza, dalle piccole alle grandi realtà: uffici commerciali, strutture pubbliche e private, studi professionali e multinazionali.

Caffè Borbone S.r.l. è un'azienda napoletana fondata da Massimo Renda nel 1996, attiva nel business della torrefazione, produzione e commercializzazione di cialde e capsule compatibili. La società è il terzo player in Italia dopo Lavazza e Nespresso nell'ambito del caffè porzionato e tra i primi produttori del mercato delle capsule compatibili. L''azienda, che agli albori era a carattere familiare, passa in pochissimo tempo a competere tra le primissime posizioni del mercato come leader nel settore della torrefazione e nella produzione del caffè monoporzionato. Proprio per questo motivo, nel 2018 Massimo Renda decide di farsi affiancare da Italmobiliare, la più grande "investment holding" italiana, con l'obiettivo di assicurare all'azienda una visione a lungo termine, Quest'operazione ha permesso a Caffè Borbone di diventare un'azienda managerializzata con governance in grado di supportare impegnativi e ambiziosi piani di sviluppo.

Per ulteriori informazioni visitare: serim.it; caffeborbone.it

