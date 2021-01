Libri: a 'Prima di noi' di Giorgio Fontana il premio Bagutta 2021** (2)

27 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Se Giorgio Fontana è un autore giovane, giovanissimo è Alessandro Valenti, vincitore del premio all'opera prima con "Ho provato a morire e non ci sono riuscito". La giuria ha così motivato il riconoscimento all'esordiente: "Alessandro è un ragazzo di appena 17 anni, la sua è una storia d'amore adolescenziale che parte in maniera più o meno tradizionale, ma esplode in un caleidoscopico ritmo di colori. La sicurezza della sua scrittura ci fa pensare di avere individuato un talento sicuro per gli anni a venire".

"Anche nel difficile 2020 il Premio Bagutta è riuscito a portare avanti i suoi lavori con il ritmo consueto, sostituendo le riunioni in presenza con quelle online - spiega un comunicato - Una modalità che ha permesso alla giuria di mantenere i tempi senza venir meno della vivacità delle discussioni".

Come di consueto, il premio verrà assegnato nella sede di via De Grassi a Milano messa a disposizione dal finanziere Francesco Micheli, storico sostenitore del Bagutta. Considerata la situazione attuale, e non volendo procedere a una proclamazione online, la cerimonia si terrà tra qualche mese, non appena le circostanze consentiranno di organizzare una serata in presenza, precisa la giuria.