Online l'e-commerce di Innbiotec Pharma: anni di ricerca scientifica per il benessere di corpo e mente

(Milano, 25 gennaio 2021)

Dopo anni di ricerca scientifica, test clinici e sperimentali, Innbiotec Pharma ha finalmente messo online il suo e-commerce, navigabile al sito:

Innbiotec Pharma, che sta per innovazioni biotecnologiche e farmaceutiche, nasce come spin-off dell'Università di Firenze. Tutti i prodotti attualmente in commercio e altri in fase di studio clinico, si basano su molti anni di ricerca clinica e sperimentale condotta dal Prof. Gianfranco Liguri, già Ordinario di Biochimica nella facoltà di medicina dell'Università di Firenze, e il suo team.

Oltre ai prodotti in vendita, Innbiotec continua a portare avanti ricerca scientifica per combattere alcuni dei problemi salutari ad altissimo impatto a livello mondiale, tra cui neurodegenerazione (Alzheimer e altre forme di demenza senile), problemi respiratori acuti (tra cui terapie per polmonite interstiziale e covid-19) e fegato grasso (tra cui steatosi epatica non causata da consumo di alcohol).

Ma diamo uno sguardo alle tre linee attualmente in commercio: CAREiNN, DERMAiNN e ACTIVEiNN.

CAREiNN è la linea di prodotti nutraceutici innovativi e brevettati per depurare e fortificare l'organismo. Le formulazioni contengono ingredienti naturali che, in concerto, esplicano un'efficacia comprovata da numerosi studi clinici e sperimentali. Immuno Boost® è un potente alleato per rafforzare le difese immunitarie e migliorare l'efficienza dell'organismo nel contrastare infezioni batteriche e virali, potenziando la capacità di produrre anticorpi e attivare l'immunità cellulare. Questo è possibile grazie alle proprietà antivirale e anti-batterica dell'Oleuropeina e dell‘attività antiossidante e antivirale del Glutatione. Prodotti come BMI-OK® e Eumetab-360® stimolano fortemente il metabolismo dei carboidrati e dei lipidi, la normale circolazione del sangue e la regolarità della pressione arteriosa: sono aiuti ideali delle diete dimagranti e per combattere la sindrome metabolica. Hepatonorm® è un integratore specificamente studiato per favorire la normale funzione epatica e smaltire grassi, trigliceridi e colesterolo. Infine, Eutens® regolarizza la pressione arteriosa e normalizza la circolazione del sangue attraverso un'azione antiossidante.

DERMAiNN è la linea di dermocosmesi che contrasta i radicali liberi e le tossine a livello della della cute, responsabili dell'invecchiamento della pelle e coinvolti nella formazione di macchie, degli stati irritativi e altri disturbi cutanei. I prodotti della linea DERMAiNN contengono l'esclusiva molecola Renovase®, innovativo ingrediente frutto dell'unione di Glutatione e Acidi Grassi Essenziali (AGE), che permette al Glutatione di penetrare nelle cellule, ripristinando le corrette difese antiossidanti e favorendo il rinnovamento delle cellule. Particolarmente interessanti sono i sieri Renovase Spot® e Renovase Lenitive®. Il siero antimacchie Renovase Spot® riduce e schiarisce le macchie della pelle di viso, corpo e mani tramite un'azione depigmentante, emolliente e riparatrice. Renovase Lenitive®, invece, contrasta irritazioni, arrossamenti e rash cutanei, scottature solari e punture di insetto tramite la sua azione antiossidante e antinfiammatoria. Altri prodotti di altissima efficacia includono Renovase Cell®, che contrasta gli inestetismi della cellulite tramite un trattamento drenante, liporiducente, rassodante e levigante; gli anti-age Renovase Hydro® e Night®; e Biotrikos®, che previene la caduta dei capelli favorendone la ricrescita.

Gli sportivi, invece, troveranno particolarmente utile ACTIVEiNN, la linea studiata per tutte le fasi dell'attività fisica, dal pre-allenamento, durante la performance sportiva e nella fase di recupero. Ad esempio, Booster Plus® incrementa la performance neuro-muscolare attraverso una stimolazione metabolica pre-esercizio. Race Plus® fornisce energia pronta all'utilizzo, contrastando la formazione di acido lattico e migliorando la resistenza allo stress. Arthro Plus®, infine, favorisce il recupere delle funzioni articolari in seguito a sforzi e piccoli traumatismi.

Innbiotec Pharma è sinonimo di scienza applicata al benessere dell'organismo. Tra i suoi prodotti attualmenti in commercio e le continue ricerche scientifiche, l'azienda ha un obiettivo chiaro: migliorare il wellness delle persone con le proprie biotecnologie sviluppate in Italia, per il mondo.

