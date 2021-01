Governo: Renzi, 'Italia rischia osso del collo, non è scontro tra due ego'

17 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "L'osso del collo lo sta rischiando l'italia, non lo sto rischiando io". Quello che sta accadendo "non è lo scontro tra due ego, se martedì dovessero andar male le cose io continuerò a stare al posto mio". La crisi "ora, in piena pandemia, perché è ora che si gioca il futuro dell'Italia dei prossimi 20 anni, l'occasione di spendere quasi 300 mld e ora o mai più. A me sta a cuore spendere bene i soldi ora perché i debiti graveranno sui nostri figli, sui nostri nipoti". Così Matteo Renzi, leader di Iv, ospite di 'Non è l'arena' su La7.