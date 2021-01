Coronavirus: studio su vaccino Pfizer, protegge da varianti

08 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 8 gen. (Adnkronos Salute) - Il vaccino Pfizer-BionTech "protegge delle varianti del coronavirus registrate nel Regno Unito e Sud Africa". Lo evidenzia uno studio preliminare dei ricercatori di Pfizer e dell'University of Texas Medical Branch, condotto sul sangue prelevato da persone immunizzate e non ancora sottoposto a 'peer review'.

Secondo il lavoro, il vaccino è risultato efficace nel neutralizzare il virus con la mutazione 'N501Y' della proteina 'spike', "considerata responsabile della maggior trasmissibilità delle varianti - ha spiegato Phil Dormitzer, uno dei responsabili dello sviluppo del vaccino Pfizer - C'era la preoccupazione che questa mutazione potesse far sfuggire il virus alla neutralizzazione degli anticorpi provocata dal vaccino". Secondo Pfizer, il vaccino "è efficace contro queste mutazioni, così come è in grado di proteggere da altre 15 varianti" contro cui l'azienda ha testato in precedenza il siero.