Calabria: Bruno Bossio, 'bene collaborazione su Lsu-Lpu, ora tavolo interministeriale'

Roma, 31 dic (Adnkronos) - "Quando ieri sera ho avuto la notizia che il CdM aveva approvato la proroga per tre mesi del contratto a tempo determinato per gli Lsu-Lpu della Calabria, ho capito che finalmente in questa nostra spesso mortificata terra, aveva funzionato la collaborazione e la solidarietà istituzionale". Lo dice la parlamentare del Pd Enza Bruno Bossio.

"Dal 27 dicembre fino a ieri pomeriggio abbiamo vissuto frenetiche giornate di telefonate e interlocuzioni tra deputati e senatori calabresi - il senatore Magorno e i deputati Viscomi, Tucci, Stumpo e Ferro - con il contributo dell'assessore regionale Orsomarso, supportato dal mitico Pasquale Capicotto, per cercare di ripristinare quello che con un colpo di spugna era stato cancellato alla Camera nella notte tra il 22 e 23 dicembre", spiega Bruno Bossio.

"Dunque per una volta la forza dei calabresi ha vinto sul facile oblio nel quale i governi nazionali spesso relegano la Calabria. Partendo da questo livello di responsabilità unitaria, ora la Regione ha il dovere di rilanciare l'iniziativa a gennaio chiedendo un tavolo interministeriale (Lavoro e Funzione Pubblica) con la presenza dei parlamentari calabresi. Solo così - conclude la parlamentare del Pd - daremo finalmente dignità a migliaia di lavoratori precari risolvendo per sempre la storia del precariato calabrese e delle sue molteplici vertenze".