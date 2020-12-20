Coronavirus: Di Maio, 'no allarmismo ma con variante aumenta Rt dello 0,5%'

Roma, 20 dic.(Adnkronos) - "Stamattina ho sentito Speranza e insieme abbiamo deciso di chiudere i voli dalla Gran Bretagna perche questa variante del virus, lo dico senza creare allarmismo, accelera la capacità di contagio, è capace di aumentare l'indice Rt dello 0,5%. Quindi abbiamo chiuso i voli. Lo abbiamo fatto ascoltando gli scienziati. Serve la massima precauzione". Lo ha detto il ministro Luigi di Maio a Che Tempo che Fa.