Fisco: Salvini, 'su e-cig tasse triplicate, ennesima follia governo'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Un governo in totale confusione, che apre e chiude tutto ogni dieci giorni, vuole triplicare da gennaio le tasse sullo svapo, sulle 'sigarette elettroniche' scelte da più di un milione di italiani, che riducono i danni per la salute di tutti e danno lavoro a migliaia di commercianti, piccoli imprenditori e operai in tutta Italia. Chiudono i negozi e aumentano le tasse? Questi sono matti. Giù le mani dallo svapo”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.