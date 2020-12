Sanremo: Renga, 'tornarci è simbolo di ripartenza, significato profondo'

18 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Tornare a Sanremo non ha mai avuto per me un significato più profondo, non è solo la gioia di tornare su quel palcoscenico, in quel contesto così importante per la musica e per il mio lavoro. Questa volta significa ricominciare finalmente a farlo, il mio lavoro". Lo scrive su Twitter Francesco Renga, commentando l'annuncio di ieri sera da parte di Amadeus del suo ritorno all'Ariston come concorrente nell'edizione 2021.

"Significa ripartire insieme con tutto il Paese -aggiunge Renga- Mai come stavolta la musica può incarnare il significato di aggregazione, di inclusione. Sanremo diventa il simbolo di una ripartenza del mondo dello spettacolo e un segnale di speranza: questo incubo possa finire il prima possibile".