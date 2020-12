Varese: corruzione e favori in carcere Busto Arsizio, 7 arresti

14 dicembre 2020 a

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - La Guardia di finanza ha arrestato sette persone, indagate a vario titolo per corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio, abuso d'ufficio, detenzione di armi da guerra, furto e ricettazione di merce rubata. Le indagini sono nate da una segnalazione della polizia penitenziaria sulla possibile esistenza di trattamenti di favore assicurati ad alcuni detenuti nel carcere di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Cinque persone sono finite in carcere e due agli arresti domiciliari.

Le indagini hanno scoperto un giro di corruzione ad opera dell'allora responsabile dell'area trattamentale del carcere. In particolare è emerso che i detenuti, per poter ottenere benefici, come l'assegnazione di lavori all'interno e all'esterno dell'istituto o permessi premio, si rivolgevano al responsabile dell'area, un ex appartenente alla polizia penitenziaria, che in cambio di denaro o oltre utilità, scriveva relazioni favorevoli ai detenuti.

Tra i destinatari della misura cautelare risultano anche i responsabili di una cooperativa sociale di Busto Arsizio che, sempre a fronte della promessa di denaro rivolta al principale indagato, ottenevano l'invio al lavoro di detenuti. Nel corso delle attività sono emersi i contatti dell'uomo con pregiudicati dediti alla commissione di furti. Il gruppo, oltre a ricettare la merce rubata, ha cercato di reperire componenti di una mitraglietta Uzi.