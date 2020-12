Mediaset: Gdf, acclarata condotta manipolativa Bolloré anche su caso Premafin**

12 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Nell'ambito delle attività investigative della Procura di Milano sul caso Mediaset-Vivendi, "è stata altresì acclarata un'ulteriore condotta manipolativa posta in essere" dallo stesso Vincenti Bolloré sul titolo Premafin, "propedeutica al buon esito dell'acquisizione da parte di Groupama di una partecipazione rilevante in Premafin Finanziaria". E' quanto scrive la Guardia di Finanza nella nota in cui dà atto della conclusione delle indagini e della notifica degli avvisi ai vertici di Vivendi, società francese controllata dal finanziere Bolloré.