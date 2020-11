Black Friday: Gelmini, 'spostarlo a dicembre'

21 novembre 2020 a

a

a

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “Il black friday a fine novembre si tradurrà nell'ennesimo vantaggio ai giganti del web. Con metà Paese in zona rossa e i negozi chiusi, occorrerebbe spostare questo appuntamento -che oramai è diventato una consuetudine anche per il commercio tradizionale- a dicembre, quando auspicabilmente le regioni saranno almeno tornate gialle. Il governo svolga ogni azione di moral suasion possibile nei confronti degli operatori del web per far slittare questo appuntamento”. Lo propone Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.