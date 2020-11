Lombardia: istituito fondo di 500mila euro annui per radio e tv locali

16 novembre 2020 a

Milano, 16 nov. (Adnkronos) - Un progetto di legge regionale per valorizzare il ruolo delle emittenti radiofoniche e televisive locali nella promozione della conoscenza dell'attività legislativa e amministrativa delle istituzioni regionali e del loro funzionamento. E' quello predisposto e depositato dal presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, con i vice presidenti Francesca Brianza e Carlo Borghetti e il consigliere segretario Giovanni Malanchini. Il progetto di legge raccoglie e dà attuazione alle indicazioni e ai contributi forniti dal Corecom Lombardia.

Il provvedimento, che modifica la legge numero 8 del 25 gennaio 2018, istituisce un Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale: per il triennio 2020-2022 vengono stanziati 500mila euro l'anno, che saranno erogati alle emittenti radiofoniche e televisive locali sulla base delle graduatorie del Fondo statale per il pluralismo dell'informazione approvate dal Ministero per lo Sviluppo economico.

Sarà compito della giunta regionale definire le forme e i tempi di presentazione delle domande nonché le modalità di erogazione del contributo, che sarà liquidato previa verifica da parte del Corecom che nei palinsesti dell'emittente sia già prevista e presente una programmazione relativa all'informazione sull'attività legislativa e amministrativa della Regione. I contributi sono destinati per l'85% alle emittenti televisive commerciali e per il 15% alle emittenti radiofoniche commerciali.