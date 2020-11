Coronavirus: Sileri, 'prima di vaccino andremo avanti con stop and go per 6-8 mesi'

06 novembre 2020 a

a

a

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - "Si dovrà andare avanti con stop and go per 6-8 mesi, quelli che mancano al vaccino. Noi rischiamo di andare avanti così per moltissimo tempo ancora. Si tratta della convivenza con il virus. Spero che avremo presto un vaccino, ma prima di avere un'immunità acquisita passeranno mesi". Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di 'Titolo Quinto' su Rai 3.

"Nell'ambito della stessa regione -ha continuato- ci potrebbero essere anche zone che non sono rosse. In alcune aree il virus sta circolando molto meno perché nel corso della prima ondata molte persone si sono infettate, formando una immunità di gregge. Laddove ora il virus circola meno alcune misure si possono allentare anche a livello sub regionale".