Ricerca: staffetta Corri Bicocca, donati 10mila euro a ospedale San Gerardo di Monza

31 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Una donazione di 10mila euro all'ospedale San Gerardo di Monza. E' quanto è stato raccolto nel corso della Special Edition della Corri Bicocca, la terza edizione della manifestazione organizzata da Cus Milano e Università degli Studi di Milano-Bicocca. L'obiettivo della Corri Bicocca 2020 era quello di portare mille corridori a correre 1000 metri sulla pista del Bicocca Stadium, in una staffetta virtuale 1000x1000 a scopo benefico. Obiettivo raggiunto, con l'evento che tra appassionati, atleti e benefattori ha superato le mille adesioni, permettendo così di devolvere all'Ospedale San Gerardo di Monza la cifra di 10mila euro. La somma raggiunta è il frutto dell'intero ricavato delle iscrizioni alla manifestazione, a cui il Cus Milano ha aggiunto un proprio contributo per ogni adesione.

"Già da quest'estate, visto andamento dei contagi, ci sembrava un azzardo organizzare la formula tradizionale -ha commentato la professoressa Lucia Visconti Parisio, delegata al rettore per lo sport- l'augurio per l'anno prossimo è quello di tornare a correre per le vie del nostro quartiere. Siamo però contentissimi di aver organizzato questa Special Edition che ha valorizzato al meglio il nostro Bicocca Stadium, raggiungendo le mille adesioni che erano il nostro obiettivo".

Il presidente del Cus Milano, Alessandro Castelli, ha sottolineato che "volevamo raggiungere le mille adesioni per questa formula inedita, con la finalità di sostenere la ricerca universitaria che Università Bicocca promuove nella struttura ospedaliera del San Gerardo di Monza e non possiamo che essere contenti del gran numero di partecipanti. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno dato la loro adesione e si sono cimentati sui 1000 m nella nuova pista del Bicocca Stadium".