Coronavirus: Conte, 'consapevoli difficoltà aziende, lavoratori e autonomi'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Siamo perfettamente consapevoli delle grandi difficoltà che stanno attraversando le aziende, i lavoratori, in particolare quelli autonomi e i liberi professionisti. Siamo a conoscenza degli enormi sforzi che sono stati fatti per adeguare e riorganizzare i tempi e gli spazi dei luoghi di lavoro. L'esperienza di questi mesi ci ha anche dimostrato che tutelare prioritariamente la salute consente di difendere meglio, più incisivamente anche il tessuto produttivo del Paese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio per il Festival del Lavoro 2020.

Il presidente del Consiglio ha esordito rivolgendo un sentito grazie ai consulenti del lavoro. "Mai come quest'anno il contributo della vostra categoria è parte viva nelle relazioni del mercato del lavoro - le sue parole - In un periodo in cui le forze produttive del Paese sono state messe a dura prova dalle conseguenze della pandemia, i consulenti del lavoro hanno interpretato al meglio la vitale funzione di essere cinghia di trasmissione' tra Istituzioni e tessuto produttivo".

"Avete offerto un contributo straordinario per assistere gli operatori economici e per contribuire ad attuare le misure di sostegno sin qui programmate dal governo: la vostra dedizione e il vostro impegno, le vostre competenze professionali hanno contribuito alla resilienza del Paese. Vi ringrazio sinceramente a nome dell'intero governo".