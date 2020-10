Mafia: stragi del '92, attesa per le 22 la sentenza su boss latitante Messina Denaro

20 ottobre 2020 a

Caltanissetta, 20 ott. (Adnkronos) - E' attesa per le 22 circa la sentenza della Corte d'assise di Caltanissetta nel processo a carico del boss latitante Matteo Messina Denaro, accusato di essere tra i mandanti delle stragi mafiose del '92 in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. La Corte, presieduta da Roberta Serio, è entrata in Camera di consiglio alle 10.20 di questa mattina. Il Procuratore aggiunto Gabriele Paci al termine della lunga requisitoria aveva chiesto l'ergasatolo per Messina Denaro.