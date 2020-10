Coronavirus: norme violate a mercato Bergamo, 12 operatori multati

18 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 18 ott. (Adnkronos) - Controlli dei carabinieri al mercato ortofrutticolo di via Borgo Palazzo a Bergamo per verificare il rispetto delle misure anti-Covid. I militari, assieme al personale dell'Ispettorato del Lavoro, hanno riscontrato diverse irregolarità e comminato sanzioni per quasi 5mila euro per via di assembramenti, uso non corretto dei dispositivi di protezione individuale e mancato rispetto del distanziamento.

Al termine degli accertamenti, dodici operatori sono stati sanzionati, ciascuno per 400 euro, per violazione dell'ordinanza regionale di venerdì scorso, nonché della normativa nazionale in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.