Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Giuste e doverose le misure del Governo sull'obbligo della mascherina anche all'aperto. Non bisogna abbassare la guardia contro il Covid per non disperdere i sacrifici che gli italiani hanno fatto nei mesi scorsi. Dobbiamo conciliare con senso di responsabilita' la sicurezza dei cittadini ed il lavoro". Lo ha scritto su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.