Banca Mediolanum: Standard Ethics alza il rating di sostenibilità

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - Standard Ethics alza il rating di sostenibilità di Banca Mediolanum. L'agenzia indipendente ha promosso l'istituto dal precedente “E-” al nuovo “E+” con un guadagno di 2 "notch" e "soprattutto con un outlook altamente positivo nel medio e lungo termine", sottolinea. una nota

Banca Mediolanum, negli ultimi anni, "ha arricchito la propria strategia con politiche di sostenibilità, adeguando così il profilo dei suoi interventi alle indicazioni provenienti dall'Onu, dall'Ocse e dalla Ue in materia extra finanziaria a copertura delle politiche Esg".

"Il nostro impegno in materia di sostenibilità è iniziato da diversi anni, - commenta Oscar di Montigny, Chief Innovation, Sustainability and Value Strategy Officer di Banca Mediolanum – e quest'anno, per la prima volta, abbiamo deciso di aderire al programma di rating di Standard Ethics condividendo le informazioni e le nostre strategie in materia extra finanziaria".