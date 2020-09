Ue: Conte, struttura normativa ad hoc per Recovery Plan**

29 settembre 2020 a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Ci doteremo per il nostro piano di ripresa e resilienza di uno strumento normativo ad hoc, non c'è altra strada. Una struttura dedicata con norme specifiche e soggetti attuatori dedicati che ci garantisca trasparenza e tempi di attuazione certi". Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'Assemblea 2020 di Confindustria. In questo progetto ci sarà anche una "piattaforma digitale, accessibile a tutti i cittadini, per controllare lo stato di avanzamento delle opere".