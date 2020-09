L.elettorale: Taverna, 'essenziale reintrodurre preferenze'

28 settembre 2020 a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Dopo il taglio del numero dei parlamentari, adesso è necessario dotarci di una legge elettorale che ridia ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Per questo è essenziale reintrodurre le preferenze". Così su Facebook la vicepresidente del Senato, la pentastellata Paola Taverna.

"Si tratta di una battaglia storica del Movimento 5 stelle ed è arrivato il momento di vincerla insieme a tutti i cittadini. Cittadini che in questi giorni ci stanno dando un altro segnale chiaro: una petizione online, che sta già superando le 70000 firme, perché nella prossima legge elettorale i candidati non vengano più imposti dall'alto con liste bloccate, ma siano gli elettori a scegliere liberamente chi si occuperà della loro vita, del loro futuro. È fondamentale che i cittadini ritornino ad esercitare i propri diritti, a partire da quello di scegliere i parlamentari e non dell'illusione di averli scelti", conclude.