Roma, 27 set. (Adnkronos) - Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, deve dimettersi "non per l'aumento di stipendio, ma perché è indegno che siamo arrivati a fine settembre e ci siano centinaia di migliaia di padri e madri di famiglia che aspettano il loro assegno di cassa integrazione dalla scorsa primavera". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'In mezz'ora in più' di Lucia Annunziata su Raitre.