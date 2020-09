Violenza su donne: Annibali (Iv), 'inaccettabile ruolo stereotipo in sentenze'

18 settembre 2020 a

a

a

Roma, 18 set. (Adnkronos) - “Ancora una volta, in tema di violenza sulle donne, gli stereotipi culturali sembrano giocare un ruolo nell'impianto delle sentenze, con argomenti che giustificano e deresponsabilizzano”. Così la deputata di Italia Viva Lucia Annibali, capogruppo in Commissione Giustizia, commenta su Twitter la notizia della riduzione di pena per il marito violentatore perché tradito. “Le parole contano, e tutto ciò è inaccettabile e pericoloso”, conclude.