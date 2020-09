18 settembre 2020 a

Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Quello che sta accadendo con la Open Arms è semplicemente indegno. Anzi, è degno di Salvini. Si consenta subito lo sbarco in sicurezza, come dovrebbe essere normale in un paese civile". Lo scrive su Twitter Matteo Orfini, parlamentare del Partito Democratico, commentando l'appello lanciato sui social da Open Arms.