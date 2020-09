EssilorLuxottica: accordo con Facebook per sviluppo prossima generazione smart glasses

16 settembre 2020 a

MIlano, 16 set. (Adnkronos) - Facebook ed EssilorLuxottica annunciano una collaborazione pluriennale per sviluppare la prossima generazione di smart glasses. Ad annunciarlo è stato Mark Zuckerberg, fondatore del social network, durante Facebook Connect, la conferenza annuale della società che si svolge virtualmente dalla California. La partnership unirà le app e le tecnologie di Facebook, i marchi nell'occhialeria di Luxottica e le tecnologie delle lenti Essilor per aiutare le persone a rimanere in contatto con amici e familiari. Il primo prodotto sarà Ray-Ban e sarà lanciato nel 2021. "Combinerà assieme il meglio delle due realtà, tecnologie innovative e stile, nell'obiettivo di dare vita a smart glasses che i consumatori abbiano davvero il desiderio di indossare", si spiega dalle due società. Il nome del prodotto, le specifiche, le funzionalità, i prezzi e gli altri dettagli saranno resi noti in prossimità del lancio nel 2021.

"Siamo sempre alla ricerca di dispositivi che possano offrire alle persone modi più efficaci per restare in contatto con coloro che amano. I dispositivi wearable hanno il potenziale per farlo. Abbiamo trovato in EssilorLuxottica un partner altrettanto ambizioso che metterà a disposizione la sua esperienza e il suo portafoglio marchi d'eccellenza per realizzare i primi smart glasses davvero alla moda", ha affermato Andrew Bosworth, vice presidente di Facebook Reality Labs.

“Siamo particolarmente orgogliosi della nostra collaborazione con Facebook, che proietta un marchio iconico come Ray-Ban in un futuro sempre più digitale e social. Mettendo assieme gli occhiali desiderati e indossati da milioni di consumatori in tutto il mondo e la tecnologia che ha reso più vicine tra loro le persone, possiamo ora ridefinire le aspettative sui dispositivi wearable. Con questa collaborazione stiamo aprendo la strada a una nuova generazione di prodotti destinati a cambiare il modo in cui guardiamo il mondo", ha commentato Rocco Basilico, Chief Wearables Officer di Luxottica.