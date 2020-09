Referendum: venerdì Più Europa e Azione chiudono a Milano campagna per il No

13 settembre 2020 a

Roma, 13 set. (Adnkronos) - “Fermiamo il populismo. La democrazia non si taglia”. Venerdì 18 settembre a Milano (ore 18 piazza Sempione) evento promosso da Più Europa e Azione di chiusura della campagna per il no al referendum sul taglio dei parlamentari. Intervengono: Emma Bonino, Carlo Calenda, Marco Bentivogli, Benedetto Della Vedova, Giorgio Gori, Matteo Richetti, Deborah Bergamini, Carlo Cottarelli, Elena Grandi, Pierfrancesco Maran, Tommaso Nannicini.