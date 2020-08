Brevetti: Lupi, 'governo candidi Milano come sede Tribunale europeo, ha carte in regola'

07 agosto 2020 a

Milano, 7 ago. (Adnkronos) - "Occorre riconoscere a Milano il suo ruolo fondamentale nell'innovazione e nella ricerca, tanto più dopo i momenti di crisi che abbiamo passato e per far rivivere la città che rischia di svuotarsi a causa dello smart working". Lo afferma Maurizio Lupi, deputato e presidente della componente Noi con l'Italia-Usei del gruppo misto, contattato dall'Adnkronos sulla lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dai massimi rappresentanti di Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Assolombarda e Alisei per chiedere che il governo candidi Milano sede della Divisione Centrale del Tribunale Europeo Unificato dei Brevetti

"La richiesta è legittima e assolutamente importante. Sarebbe un bel segnale di ripartenza", continua Lupi. "E forse anche l'Europa ci deve dare qualcosa dopo lo smacco dell'Ema".

In questo momento "serve unità di intenti da parte di tutti a tutti i livelli" e, sull'ipotesi che venga candidata Torino, "bisogna giocare le carte vincenti che si hanno e, con tutto il rispetto per Torino, Milano ha le carte in regola per diventare sede del Tribunale europeo dei Brevetti. Il sistema deve farsi sistema e lo faccia in fretta".