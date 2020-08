Como: sorpreso dai carabinieri con 55 grammi di cocaina, arrestato

03 agosto 2020 a

a

a

Milano, 3 ago. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato in un bosco di Montano Lucino, in provincia di Como un uomo, fermato con 55 grammi di cocaina. L'uomo, un cittadino marocchino di 24 anni, è stato sorpreso dai militari mentre stava confezionando la droga nel bosco, ha tentato di fuggire e li ha aggrediti, ma è stato bloccato. Il 24enne è stato trovato in possesso di 55 grammi di cocaina, 570 euro in contanti, 140 franchi svizzeri e un telefono cellulare. L'uomo è stato portato nel carcere di Como con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.