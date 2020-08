Fase 3: Pedica, 'grave errore stop distanziamento su treni'

02 agosto 2020 a

a

a

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Consentire l'abolizione del distanziamento sui treni ad Alta velocità è un grave errore. Si rischia di vanificare tutti i sacrifici fatti finora". Lo afferma Stefano Pedica, del Pd.

"Nel momento in cui è fondamentale tenere alta la guardia contro il coronavirus, invece che si fa? Si fa passare il messaggio -aggiunge- che tutto può tornare alla normalità, cosa che purtroppo ancora non possiamo permetterci. Mi auguro che Speranza intervenga tempestivamente e ripristini le vecchie regole perché così non va bene per niente”.