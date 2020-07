Caos procure, Davigo: "Non mi astengo da collegio"

28 luglio 2020 a

Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Non intendo astenermi". E' quanto avrebbe ribadito, a quanto apprende l'Adnkronos, il togato del Csm Piercamillo Davigo, nel corso dell'udienza stralcio del collegio della Disciplinare del Csm che esamina la richiesta di ricusazione nei suoi confronti. La richiesta di ricusazione, avanzata dalla

Davigo, che avrebbe confermato i pranzi e le cene con Fava sottolineando che tuttavia in una delle due occasioni era afono, ha riferito che si parlò eventualmente solo di Pignatone, che aveva incontrato al massimo in due occasioni, ma non di Ielo. Inoltre il togato del Csm ha prodotto in udienza un articolo-intervista di Fava. Circostanza alla quale la difesa di Palamara non si è opposta.