Palermo: Polizia sventa truffa ad anziano, un arresto

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - La Polizia di Stato di Palermo ha sventato una truffa ai danni di un anziano e arrestato un uomo di 30 anni. A seguito di numerose segnalazioni pervenute, riguardanti sinistri stradali sospetti, riconducibili alla cosiddetta “truffa dello specchietto”, ed in danno di fasce deboli come quelle degli anziani, la Polizia ha predisposto servizi specifici volti al contrasto del fenomeno. In questo contesto, le Volanti San Lorenzo e Mondello, hanno tratto in arresto D.A.G., che si era reso responsabile di una tentata truffa aggravata. L'uomo è stato, altresì, denunciato, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Nello specifico, i poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio, volto anche a contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani, mediante l'artifizio dello specchietto, transitando per via Castelforte, hanno notato due autovetture ferme all'ingresso di un supermercato, una Fiat Panda ed una Alfa Romeo 147; accanto si trovavano due persone intente a dialogare, di cui una molto anziana, visibilmente scossa, sofferente e che aveva al seguito un dispositivo di ossigeno di terapia portatile e l'altro dell'eta apparente di 30 anni, circa.

I poliziotti, riconoscendo l'Alfa 147 come l'autovettura segnalata alla Centrale Operativa più volte come quella coinvolta in sinistri quantomeno sospetti e ricollegati dalle Forze dell'Ordine alle cosiddette “truffe dello specchietto”, hanno ritenuto opportuno procedere all'identificazione dei due. "Il controllo di polizia ha, effettivamente, fornito un riscontro ai timori degli agenti, infatti la scansione degli eventi, fornita dall'anziano avrebbe, inequivocabilmente delineato quel tentativo di raggiro, ormai tristemente noto come “truffa dello specchietto” - dicono gli investigatori - La vittima, ancora provata dall'idea di avere potuto arrecare un danno stradale, ha raccontato di avere udito un colpo provenire dal lato destro della propria vettura, come se avesse urtato qualcosa, quando era in marcia lungo la via Castelforte in direzione Mondello, per altro a lenta andatura poiché la strada risultava essere molto stretta e trafficata".